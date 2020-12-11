11 декабря 2020, 17:31
Житель Пензенской области погиб в огне
В Пензенской области произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным информагентства, пожар произошел накануне в одном из домов в селении Вадинск. Пламя охватило площадь в 10 «квадратов». После тушения пожара огнеборцы нашли труп 40-летнего мужчины. По предварительной информации, причина ЧП — неосторожность при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.