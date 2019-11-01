Житель Пензенской области погиб в аварии на трассе в Башкортостане

В четверг, 31 октября на 104-м километре трассы Уфа — Оренбург в границах Стерлитамакского района случилось ДТП. Водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением перед мостом через реку Меселька. В результате грузовик упал в кювет и скатился в водоем.

По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по республике, мужчина погиб на месте аварии.