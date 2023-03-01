Происшествия 01 марта 2023, 16:25 Житель Пензенской области отправился в колонию за потраченные с чужой кредитки деньги

Читать 360tv в

В Пензе осудили 36-летнего мужчину, который потратил с чужой кредитки около 70 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчина нашел чужую карту в банкомате в ЦУМе в Пензе. Он две недели бесконтактно расплачивался ею и потратил более 70 тысяч рублей. Настоящая владелица спохватилась только тогда, когда ей пришло сообщение от банка с требованием погасить задолженность. Для этого женщине пришлось взять новый кредит.

Реклама

Пойманный житель Заречного признал вину, но так и не вернул потраченные деньги. Суд назначил ему приговор в виде одного года и одного месяца в колонии общего режима.