Житель Пензенской области избил соседа поленом

Житель поселка Шемышейка Пензенской области избил своего соседа поленом. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Ситуация произошла 27 декабря. Между двумя жителями села произошел сильный конфликт, который в результате перерос в драку. 55-летний злоумышленник схватил полено и несколько раз ударил им оппонента по лицу. Зачинщика драки арестовали на десять суток. Постановление еще не вступило в законную силу.