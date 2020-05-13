13 мая 2020, 17:07
Житель Пензенской области чуть не убил друга
В Шемышейском районе Пензенской области 43-летний мужчина чуть не убил приятеля топором во время распития спиртных напитков. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Инцидент произошел 24 апреля. По предварительным данным, мужчина жарил грибы у себя во дворе, к нему пришел приятель и они вместе начали выпивать. Позже у них случился конфликт. Хозяин жилища ударил друга по лицу кулаком, он упал. Затем подозреваемый схватил топор и дважды ударил им по голове и телу гостя. Об этом он рассказал соседям, попросив их, вызвать скорую и полицию.
Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и обнаружили мужчину в лужи крови, а рядом с ним лежал топор.
Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.