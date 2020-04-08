    08 апреля 2020, 11:05

    Житель Орска заказал убийство знакомого, но его поймали

    Анастасия Кременчугская

    Житель Орска заказал убийство своего знакомого из-за личной неприязни. Полицейские его поймали. Об этом написал сайт Ria56 со ссылкой на ГУ МВД России по Оренбургской области.

    В феврале подозреваемый нанял «киллера», чтобы тот убил его знакомого. Мужчина, который должен был убить, сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.

    Полицейские инсценировали убийство, «киллер» предоставил снимки заказчику. В момент передачи денег подозреваемого задержали. Он полностью признал свою вину, написало РИА ФАН.

    Уголовное дело закрыто, материалы готовятся для передачи в суд.