Житель Оренбургской области ударил знакомого топором по лицу

В Абдулинском районе Оренбургской области произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из приятелей ударил другого топором по лицу. Об этом написал сайт 56orb.ru.

По информации полиции, ссора между друзьями произошла в доме потерпевшего. С залитым кровью лицом его увезли в медучреждение.

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний местный житель. По факту преступления ему может грозить до двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.