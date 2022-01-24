Житель Оренбургской области пытался продать боевой снаряд односельчанину
Найдя артиллерийский снаряд, житель Оренбургской области предложил купить его односельчанину.
Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, мужчина, наткнувшись на боевой снаряд возле от села Озерное еще в августе прошлого года, решил отнести его домой. А в ноябре попытался продать снаряд своему односельчанину. Тот от опасной во всех смыслах покупки отказался. После чего обладатель снаряда, осознав, чем может быть чревато хранение боеприпаса, утопил его в водоеме. Но скрыть эту историю ему не удалось.
Боеприпас нашли. Это оказался артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Причем, он был оснащен взрывателем.
По факту незаконного оборота оружия в отношении нашедшего снаряд мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.