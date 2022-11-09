Житель Оренбургской области пойдет под суд за кражу продуктов из столовой | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 11:00 Житель Оренбургской области пойдет под суд за кражу продуктов из столовой

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Суд Оренбургской области вынесет приговор в отношении местного жителя, который украл из школьной столовой продукты на общую сумму пять тысяч рублей. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Инцидент произошел 31 августа в школе № 2 в Новосергеевке. Подозреваемый вынес из учебного заведения говядину, куриные тушки, яйца, сыр, рыбные консервы, заварку, подсолнечное масло и другие продукты.

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Дело будет рассмотрено в Новосергиевском районном суде 11 ноября.

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