Жителя Оренбургской области отправили под стражу после обвинения в изнасиловании 9-летней девочки | 360°

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19 сентября 2022, 19:46

Жителя Оренбургской области отправили под стражу после обвинения в изнасиловании 9-летней девочки

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Новотроицкий городской суд Оренбургской области отправил 52-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании девятилетней девочки, в под стражу. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как узнали в следственных органах, 16 сентября обвиняемый заставил школьницу подняться к нему в квартиру, где решил надругаться над ребенком.

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По данному факту возбуждено уголовное дело "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Мужчину отправили под стражу до 16 ноября. 

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Изнасилования

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