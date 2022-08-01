Житель Оренбурга во время ссоры поджег знакомую. Его задержали

В Оренбурге полиция задержала 37-летнего местного жителя, который поджег свою знакомую. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По информации правоохранителей, мужчина во время распития спиртных напитков со своей знакомой схватил растворитель, облил им женщину, зажег и бросил спичку.

«Обожженная женщина выбежала на улицу. Из ближайшего магазина она вызвала сотрудников полиции и скорую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Женщину с травмами увезли в больницу, а злоумышленника поместили под стражу. По факту случившегося проводится расследование.