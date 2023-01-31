Происшествия 31 января 2023, 19:02 Житель Оренбурга в состоянии опьянения уснул с сигаретой и устроил пожар

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Житель деревни в Оренбургской области уснул с сигаретой и спровоцировал пожар. Пламя охватило его дом, а также дом соседей. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Сорочинского суда.

Пожар случился летом 2021 года. Пьяный мужчина отдыхал в надворной постройке своего дома. В какой-то момент он уснул с сигаретой в руке, из-за чего возник сильный пожар. Огонь охватил площадь в 316 квадратных метров и затронул не только дом виновника случившегося, но и дом его соседей. Ущерб составил свыше миллиона рублей.

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Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на 400 часов.