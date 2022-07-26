Житель Оренбурга убил знакомого на фоне ревности

В Оренбурге полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого на фоне ревности. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на сотрудников МВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне у многоквартирного дома на улице Ткачева. В ходе ссоры подозреваемый напал с ножом на свою жертву и бросил тело со множеством ножевых ранений.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Сотрудники МВД также найшли орудие преступления.