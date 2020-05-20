Житель Оренбурга совершил кражу в период исправительных работ

Житель села Малый Зайкин Первомайского района обратился в полицию, заявив об исчезновении денег. Как выяснили правоохранители, в день кражи к нему наведывался 18-летний знакомый, который проходил исправительные работы. Односельчане распивали спиртные напитки, после чего 43-летний хозяин дома уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу кошелька, в котором было почти девять тысяч рублей. Гость присвоил их себе и потратил на личные нужды.

Подозреваемого задержали. Мерой пресечения ему назначен домашний арест. Если он совершит ограбление еще раз, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.