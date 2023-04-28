Происшествия 28 апреля 2023, 00:06 Житель Оренбурга попытался подстрелить камеру фото-видеофиксации и попал в машину

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Пьяный житель Оренбурга попытался подстрелить камеру фото-видеофиксации, однако вместо этого попал в чужой автомобиль. Об этом сообщил портал 56orb.ru со ссылкой на данные регионального УМВД.

Ситуация произошла в микрорайоне Ростоши. Местный житель обратился в полицию и рассказал, что неизвестный растерял его автомобиль. Спустя время сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина в состоянии опьянения. В его машине обнаружили пневматический пистолет. Злоумышленника доставили в отделение, написал сайт kp.ru.