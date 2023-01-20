Происшествия 20 января 2023, 14:19 Житель Оренбурга получил срок за поджог человека

Читать 360tv в

В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который поджег свою знакомую. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Случай произошел летом 2022 года. Во время распития спиртных напитков мужчина вылил на голову девушке растворитель, а затем бросил горящую спичку. Пострадавшая осталось жива, однако получила ожоги разной степени тяжести.

Реклама

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Реклама