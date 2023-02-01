01 февраля 2023, 15:55
Житель Оренбурга отсудил компенсацию за смерть матери в результате несчастного случая
В Оренбурге местному жителю удалось осудить 600 тысяч рублей за смерть матери, которую убило отлетевшим от грузовика колесом. Об этом написла сайт 56orb.ru со сслыкой на пресс-службу Дзержинского районного суда.
Случай произошел еще в мае 2018 года, когда от движущегося по дороге грузовика отвалилась колесо. Женщина, находившаяся на обочине, не смогла увернуться и получила смертельные травмы.
Реклама
Компания-владелец грузовика обязалась выплатить компенсацию сыну погибшей оренбурженки. А владелец машины передал ему 600 тысяч рублей.
Суд
Реклама
Реклама