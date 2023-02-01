Происшествия 01 февраля 2023, 15:55 Житель Оренбурга отсудил компенсацию за смерть матери в результате несчастного случая

Читать 360tv в

В Оренбурге местному жителю удалось осудить 600 тысяч рублей за смерть матери, которую убило отлетевшим от грузовика колесом. Об этом написла сайт 56orb.ru со сслыкой на пресс-службу Дзержинского районного суда.

Случай произошел еще в мае 2018 года, когда от движущегося по дороге грузовика отвалилась колесо. Женщина, находившаяся на обочине, не смогла увернуться и получила смертельные травмы.

Реклама

Компания-владелец грузовика обязалась выплатить компенсацию сыну погибшей оренбурженки. А владелец машины передал ему 600 тысяч рублей.