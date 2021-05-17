Житель Оренбурга и его четырехлетняя дочь попали в больницу с серьезными ожогами

В Оренбурге 30-летний местный житель и его четырехлетняя дочь получили обширные термические ожоги. Пострадавших уже отправили в больницу. Жена оренбуржца рассказала, что ее супруг и дочь получили ожоги из-за падения мангала и воспламенения жидкости для розжига.

Как сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Представители ведомства призвали граждан, которые предпочитают разводить огонь при помощи жидкости для розжига, соблюдать осторожность при обращении с огнем и легковоспламеняющимися веществами.