Житель Оренбурга 17 раз обокрал магазины бытовой техники и стройматериалов

В Оренбурге арестовали 33-летнего мужчину, который 17 раз ограбил магазины, где продавалась бытовая техника и строительные материалы. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, мужчина, заходя в магазины, забирал товар со стеллажей и затем сдавал его в ломбард. Деньги, вырученные от продажи, он тратил на свои нужды. Общий ущерб супермаркетов оценивается в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.