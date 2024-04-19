19 апреля 2024, 14:41
Житель Омской области устроил стрельбу в кафе из-за скуки
В Омской области правоохранители задержали 34-летнего жителя Большереченского района, который устроил стрельбу в одном из местных кафе из-за скуки. Об этом сообщил сайт gorod55.ru, ссылаясь на пресс-службу городской полиции.
В участке мужчина рассказал, что в момент преступления был сильно пьян и просто хотел напугать посетителей кафе. Смелые сельчане после первого выстрела подбежали к дебоширу и забрали у него карабин.
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Теперь хулигану грозит до семи лет лишения свободы.
Стрельба
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