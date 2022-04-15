Житель Омской области убил и сжег знакомого, оскорбившего его жену

В Омской области, согласно решению Шербакульского районного суда, мужчина, убивший своего приятеля, оскорбившего его жену, проведет в колонии строгого режима более 10 лет.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру региона, в ноябре прошлого года двое мужчин приехали в село Бабеж на работу. А по ее окончанию всю ночь пили спиртное, пока утром между ними не начался конфликт из-за того, что один из мужчин стал оскорблять супругу другого.

Последний, схватив нож, несколько раз ударил им собутыльника в грудь. Раны оказались смертельными.

Поняв, что случилось, убийца, чтобы избавиться от тела, решил его сжечь. Но труп заполыхал вместе с домом, где произошла трагедия. Собственница дома оценила свой ущерб в сумму почти в 170 тысяч рублей.

После поджога трупа мужчина на попутной машине уехал к себе домой в деревню Барсуковка.

Но ненадолго. Теперь местом его пребывания на 10 лет и 3 месяца станет колония строго режима.