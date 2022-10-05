Жителя Омской области задержали по подозрению в убийстве 17-летнего парня во время застолья | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 15:00 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Омской области задержали по подозрению в убийстве 17-летнего парня во время застолья

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В деревне Сягаевка Горьковского района Омской области мужчина убил 17-летнего парня во время застолья. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент случился в ночь на 5 октября. Молодой человек вместе с друзьями приехали к жителю села за мотоциклом, но решили присоединиться к столу. В какой-то момент между хозяином дома и покупателям возникла ссора. Мужчина схватил нож и ударил им подростка в грудь и спину, в результате чего молодой человек скончался на месте.

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На 47-летнего подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент он находится под стражей.

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