Жителя Омской области задержали по подозрению в убийстве 17-летнего парня во время застолья | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 15:15

Активисты Greenpeace попытались сорвать выступление Лиз Трасс

Мир

05 октября 2022, 15:09

СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

Реклама

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Спорт

05 октября 2022, 15:08

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Спецоперация

05 октября 2022, 15:08

ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера»

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Подмосковье

05 октября 2022, 15:01

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК

Знаменитости

05 октября 2022, 15:01

Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Мир

05 октября 2022, 14:58

Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ

Происшествия

05 октября 2022, 15:00

Жителя Омской области задержали по подозрению в убийстве 17-летнего парня во время застолья

Читать 360tv в

В деревне Сягаевка Горьковского района Омской области мужчина убил 17-летнего парня во время застолья. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент случился в ночь на 5 октября. Молодой человек вместе с друзьями приехали к жителю села за мотоциклом, но решили присоединиться к столу. В какой-то момент между хозяином дома и покупателям возникла ссора. Мужчина схватил нож и ударил им подростка в грудь и спину, в результате чего молодой человек скончался на месте.

Реклама

На 47-летнего подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент он находится под стражей.

Реклама

Убийства

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама