Житель Омской области попал в ДТП на чужом автомобиле | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 16:04 Житель Омской области попал в ДТП на чужом автомобиле

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Авария произошла накануне в Калачинском районе Омской области. Житель села Осокино попал в ДТП на чужом автомобиле. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Мужчина увидел ключи в замке зажигания у автомобиля LADA, который принадлежал его односельчанину, и решил прокатиться на нем. Не справившись с управлением, он слетел в кювет.

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По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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