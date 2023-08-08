08 августа 2023, 16:59
Житель Омской области напал с ножом на сотрудников ГИБДД
В Омской области водитель в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников ГИБДД с ножом. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на СУ Следственного комитета России по региону.
По предварительным данным, полицейские остановили автомобиль Hyundai для проверки документов его владельца. После выявления признаков опьянения у водителя правоохранители начали составлять протокол.
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Отмечается, что мужчина начал размахивать ножом и угрожать сотрудникам ГИБДД, против него возбудили уголовное дело.
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