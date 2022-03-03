Житель Омской области напал с ножом на брата из-за стройматериалов

Житель Омской области набросился с ножом на родственника во время застолья. Конфликт возник из-за спора, кому достанутся дорогие стройматериалы.

Как сообщает gorod55.ru, в селе Черменовка выпивали два брата. В ходе застолья возник спор относительно дорогих стройматериалов — кому что из них достанется.

52-летний старший брат решил доказать свое право на инструменты с помощью ножа и ранил 47-летнего брата. Его увезли в больницу. У мужчины порезана передняя брюшная стенка.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.