    29 апреля 2020, 21:20

    Житель Омской области изнасиловал односельчанку

    Дарья Морозова

    Мужчина изнасиловал односельчанку в одной из деревень Крутинского района Омской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам 32-летней пострадавшей, 24-летний односельчанин проник в ее дом, когда она находилась там одна. Мужчина напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера. После случившегося женщина обратилась в полицию.

    Правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Установлено, что и мужчина, и женщина — инвалиды второй группы.