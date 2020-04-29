Житель Омской области изнасиловал односельчанку

По словам 32-летней пострадавшей, 24-летний односельчанин проник в ее дом, когда она находилась там одна. Мужчина напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера. После случившегося женщина обратилась в полицию.

Правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Установлено, что и мужчина, и женщина — инвалиды второй группы.