29 апреля 2020, 21:20
Житель Омской области изнасиловал односельчанку
Мужчина изнасиловал односельчанку в одной из деревень Крутинского района Омской области. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам 32-летней пострадавшей, 24-летний односельчанин проник в ее дом, когда она находилась там одна. Мужчина напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера. После случившегося женщина обратилась в полицию.
Правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Установлено, что и мужчина, и женщина — инвалиды второй группы.