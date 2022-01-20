Житель Омской области до смерти избил пенсионера костылем за оскорбление женщины

Жителя Омской области, всего полгода назад освободившегося из тюрьмы, снова взяли под арест в качестве подозреваемого в убийстве пенсионера, оскорбившего во время совместного застолья женщину.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию регионального СУ СКР, в селе Красноухово 39-летний мужчина, его 77-летний знакомый и 30-летняя женщина устроили посиделки с алкоголем. В ходе разговора пенсионер оскорбил женщину.

Второй мужчина схватил костыль пенсионера, избил его, а потом несколько раз ударил головой о печку. Избитого увезли в больницу медики, но спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм.

Его оппонент, который недавно отбывал срок за аналогичное преступление, связанное с избиением человека, стал фигурантом нового уголовного дела о побоях, закончившихся смертью человека. Он взят под арест.