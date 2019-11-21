Житель Омска ворвался в дом к пенсионерам и украл наградные медали
В Омске ранее судимый местный житель проник в дом к пенсионерам, избил их и забрал ценные вещи. Пожилая пара, обоим за 80, обратилась в полицию Омска с заявлением об ограблении, об этом сообщило издание gorod55.ru.
Неизвестный мужчина ворвался в их дом, избил стариков и унес их имущество: охотничье ружье, пневматический пистолет, бинокль и награды, в том числе за службу на флоте.
Сотрудники СОБРа задержали злоумышленника по месту его проживания. Как оказалось, преступление совершил ранее судимый житель Омска. Украденное нашли у его бывшей жены и вернули старикам.
Грабитель находится под стражей, ему инкриминируют разбойное нападение.