Житель Омска ворвался в дом к пенсионерам и украл наградные медали

Неизвестный мужчина ворвался в их дом, избил стариков и унес их имущество: охотничье ружье, пневматический пистолет, бинокль и награды, в том числе за службу на флоте.

Сотрудники СОБРа задержали злоумышленника по месту его проживания. Как оказалось, преступление совершил ранее судимый житель Омска. Украденное нашли у его бывшей жены и вернули старикам.

Грабитель находится под стражей, ему инкриминируют разбойное нападение.