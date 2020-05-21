Житель Омска убил знакомого дальнобойщика после застолья

Как выяснили следователи, мужчины познакомились в хостеле города Набережные Челны. Они занимали одну комнату. Ссора между дальнобойщиками произошла во время распития спиртных напитков. Затем оба уснули. Подозреваемый встал ночью и решил уйти в свой автомобиль, однако сосед пытался его остановить. В результате злоумышленник нанес соседу несколько ударов ножом в область груди. Потерпевший скончался.