21 мая 2020, 17:10
Житель Омска убил знакомого дальнобойщика после застолья
Управление СК по Татарстану возбудил уголовное дело против жителя Омской области, который подозревается в убийстве дальнобойщика из-под Оренбурга. Злоумышленник находится под стражей и уже дал признательные показания. Об этом сообщил сайт Gorod55.ru.
Как выяснили следователи, мужчины познакомились в хостеле города Набережные Челны. Они занимали одну комнату. Ссора между дальнобойщиками произошла во время распития спиртных напитков. Затем оба уснули. Подозреваемый встал ночью и решил уйти в свой автомобиль, однако сосед пытался его остановить. В результате злоумышленник нанес соседу несколько ударов ножом в область груди. Потерпевший скончался.