Происшествия 12 января 2024, 09:51 Житель Омска погиб из-за оборвавшегося прицепа на трассе под Тюменью Омский водитель стал жертвой смертельного ДТП на трассе «Тюмень — Омск» Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

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Смертельное ДТП произошло на 110 километре автодороги Тюмень-Омск под Заводоукоском. Из-за аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Во время движения у большегруза «КамАЗ» оборвался прицеп. Он вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой. В машине находился 35-летней житель Омска, он погиб.

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«У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем „Киа Спортедж“», — указали в пресс-службе.

После аварии автоинспекторы частично ограничили движение по краю одной полосы.

Ранее смертельное ДТП произошло в Пензенской области. На дороге М-5 Урал столкнулись грузовая машина и минивэн, в аварии погибли восемь человек, еще один пострадал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло в ночь на 11 января. Водитель минивэна выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Volvo.