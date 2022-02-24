Житель Омска на иномарке врезался в машину скорой помощи и погиб

При столкновении с машиной скорой помощи погиб водитель иномарки

Как сообщает gorod55.ru, проезжая по Красноярскому тракту, иномарка под управлением 19-летнего водителя выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль скорой помощи.

Полученные им травмы оказались смертельными. Также была травмирована 59-летняя пациентка, находившаяся в «скорой». Она госпитализирована.

Сейчас устанавливаются подробности смертельной аварии.