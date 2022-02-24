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    24 февраля 2022, 23:44

    Житель Омска на иномарке врезался в машину скорой помощи и погиб

    Арина Бобкова

    При столкновении с машиной скорой помощи погиб водитель иномарки

    Как сообщает gorod55.ru, проезжая по Красноярскому тракту, иномарка под управлением 19-летнего водителя выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль скорой помощи.

    Полученные им травмы оказались смертельными. Также была травмирована 59-летняя пациентка, находившаяся в «скорой». Она госпитализирована.

    Сейчас устанавливаются подробности смертельной аварии.