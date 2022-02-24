24 февраля 2022, 23:44
Житель Омска на иномарке врезался в машину скорой помощи и погиб
При столкновении с машиной скорой помощи погиб водитель иномарки
Как сообщает gorod55.ru, проезжая по Красноярскому тракту, иномарка под управлением 19-летнего водителя выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль скорой помощи.
Полученные им травмы оказались смертельными. Также была травмирована 59-летняя пациентка, находившаяся в «скорой». Она госпитализирована.
Сейчас устанавливаются подробности смертельной аварии.