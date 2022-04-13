Житель одной из многоэтажек Петрозаводска едва не задохнулся в квартире из-за пожара

Накануне вечером спасатели вытащили мужчину из квартиры на улице Фрунзе в Петрозаводске. Пострадавший потерял сознание из-за отравления угарным газом. Пожарные приехали по вызову бдительной соседки, которая пожаловалась на запах газа в своей квартире.

Как сообщает karelinform.ru, сотрудники МЧС проверили квартиру женщины на предмет утечки газа, однако позже выяснилось, что подозрительный запах идет из другой квартиры.

Пожарные с помощью 30-метровой лестницы проникли в окно квартиры на пятом этаже, откуда шел запах, и обнаружили там пелену дыма. Открытого огня в квартире замечено не было. В комнате находился мужчина без сознания.

Пострадавшего спасли и отправили в медучреждение. По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправной работы электроприбора, после чего огонь самопроизвольно погас.