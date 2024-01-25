Происшествия 25 января 2024, 12:00 Житель Новотроицка погиб при обрушении насосной станции МЧС: под обломками насосной станции в Новотроицке погиб один человек Пресс-служба МЧС

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Спасатели продолжили поиск людей под обломками насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области. Из-под завалов вытащили тело одного человека, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, под обломками могут находиться еще шесть человек.

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«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни», — указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 22 единицы техники и 77 специалистов МЧС, в том числе психолог.

Причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона, отметили в правительстве Оренбургской области. Из-за рухнувшей насосной станции в городе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава Новотроицка Денис Меньшиков проинформировал жителей, что воду отключать не будут. Он попросил горожан сохранять спокойствие и пообещал, что обрушение здания канализационно-насосной станции не повлияет на коммунальную сферу.