04 мая 2023, 16:15
Житель Новосибирской области случайно устроил пожар в своем доме
Житель поселка Дивинка Новосибирской области во время сжигания листвы во дворе дома случайно устроил пожар. Об этом написал «Царьград».
Из-за сильного ветра пламя перекинулось на дом, в котором в этот момент находилась женщина, не имеющая возможности самостоятельно передвигаться. Соседи помогли пенсионерке выбраться наружу через окно, не дождавшись спасателей.
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Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал, однако дом выгорел полностью.
Пожары
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