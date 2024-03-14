Происшествия 14 марта 2024, 14:30 Житель Новосибирской области пойдет под суд за убийство двух женщин

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В Новосибирской области пройдет суд над 31-летним местным жителем, который утопил двух знакомых в реках Тарка и Омь с разницей в несколько лет. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Новосибирский областной суд.

Первый случай произошел в 2018 году в одном из сел Усть-Таркского района. Обвиняемый и его 48-летняя знакомая во время распития спиртных напитков поссорились. Сначала мужчина избил женщину руками, затем перекинул ее через перила моста и скрылся с места преступления. Экспертиза показала, что смерть пострадавшей наступила из-за механической асфиксии при утоплении.

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Второе преступление было совершено в 2023 году в селе Усть-Тарка. Мужчина избил свою очередную знакомую, а затем перенес ее на берег реки Омь. Тело женщины до сих пор не нашли.