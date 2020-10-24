Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе в поисках паспорта. Видео

Молодой человек из Новосибирска застрял в мусоропроводе во время попытки достать случайно выброшенный паспорт. Видеозапись операции по спасению пострадавшего опубликована в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска во «ВКонтакте».

ЧП случилось в одном из жилых домов на улице Пархоменко. Пострадавший рассказал, что случайно выбросил паспорт в мусор. По этой причине он полез в трубу на уровне первого этажа. Молодой человек нашел документ, но не смог выбраться из мусоропровода самостоятельно.

На место происшествия приехали спасатели. Изначально они поинтересовались у застрявшего, подождет ли он в течение часа. На это пострадавший ответил, что столько времени у него нет. Тогда сотрудники МЧС сказали: «Не будешь, тогда вылазь!»

Вскоре спасатели взломали замок мусорной камеры, куда попадает содержимое мусоропровода. После этого местный житель выбрался самостоятельно. Всего операция длилась меньше 20 минут. Молодой человек не пострадал и ушел в свою квартиру переодеваться.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов предложил законсервировать мусоропроводы в многоэтажках. Причина кроется в том, что они являются средоточием антисанитарии и мешают раздельному сбору отходов.