Житель Новосибирска закопал взятого из приюта щенка в сугроб

Изначально щенка по имени Мартин нашли зоозащитники в Кировском районе на станции, где находится стоянка автобусов. Объявление о поиске семьи для животного разместили в соцсетях. Спустя время нашелся желающий забрать питомца. Он позвонил девушке, у которой пес находился на передержке.

«Позвонил мужчина и рассказал, что у него в квартире больше 10 лет живет овчарка. По голосу — адекватный, внешний вид мужчины нашу помощницу тоже не смутил, вот она и отдала щенка со спокойной душой», — объяснила Анна.

Однако через пару дней новый хозяин не выходил на связь с волонтерами. Войнич поехала в клинику отвозить еще партию щенков на осмотр. Врач учреждения вынесла на руках испуганного Мартина. Его обнаружил прохожий, который гулял со своими собаками. Мартин был в завязанном мешке. Собака отделалась испугом.

Отмечается, что питомец уже нашел себе новую семью. Его приютила пенсионерка. В настоящий момент волонтеры пытаются установить личность злоумышленника, который жестоко обошелся с щенком. После этого девушки напишут заявление в полицию.