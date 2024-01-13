Происшествия 13 января 2024, 05:45 Житель Новосибирска выпил бутылку водки перед удалением зуба и попал в больницу Пьяный новосибирец лег в снег после удаления зуба и попал в больницу Freepik

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Жителя Новосибирска госпитализировали после удаления зуба. Об этом сообщили специалисты ГБР АБ «Гвардия» в соцсети «Вконтакте».

Происшествие случилось днем 11 января. В стоматологическом отделении поликлиники № 19 сработал тревожный сигнал и в медучреждение вызвали охранников. Их помощь понадобилась, когда один из пациентов после удаления зуба вышел на улицу и лег на снег.

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Как выяснили врачи, 50-летний новосибирец панически боялся стоматологов. Однако дикая боль, мучившая его уже несколько дней, все-таки заставила мужчину обратиться за помощью. В больнице ему объяснили, что зуб придется удалить.

Горожанин согласился, но перед процедурой решил принять спиртного для храбрости. В итоге пациент выпил целую бутылку водки. Будучи в нетрезвом состоянии, он направился в поликлинику. Операцию провели без анестезии, врач отказался вводить ее из-за алкоголя в крови.

После процедуры стресс и спиртное негативно повлияли на состояние мужчины, поэтому ему стало плохо. В итоге пациента госпитализировали.

Ранее жительница Новосибирска умерла после удаления зуба у платного стоматолога.