Житель Новосибирска утонул во время купания в Обском море

Юный житель Новосибирска погиб во время купания в Обском море. Мальчик спрыгнул с волнореза и не смог выплыть. Отмечается, что прыжки с объекта запрещены. Тело ребенка до сих пор не нашли. Об этом сообщили Nation News.

Группа подростков купалась в море без присмотра взрослых. В момент, когда на море поднялись сильные волны, дети начали прыгать в воду с волнореза. В итоге мальчик 2009 года рождения не смог выплыть на сушу.

Спасателям-водолазам до сих пор не удалось найти тело пострадавшего. На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.