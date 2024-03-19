Эксклюзив 19 марта 2024, 20:58 Житель Новосибирска устроил «фейерверк» в отделении банка Бросивший петарду в банке в Новосибирске заявил, что его развели мошенники

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Житель Новосибирска бросил зажженные петарды в отделение банка. Момент ЧП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Мужчину уже задержали. Он признался, что его развели на три миллиона рублей телефонные мошенники, которые потребовали от него совершить противоправные действия в отделении банка.

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«Совершил хулиганские действия. Поджег фейерверк в здании „Сбербанка“ на улице Кошурникова, 8/2. Сделал это якобы для оперативных действий по выманиванию мошенников из подвала „Сбербанка“. Мошенники [вышли на связь] по телефону. Представились сотрудниками банка и сотрудниками силовых структур. [Перевел им] миллиона три. Сейчас понимаю (что это были мошенники — прим. ред.). Я уже понял потом», — заявил задержанный.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ранее сообщили, что оказавшийся в одном из местных банков мужчина бросил в помещении зажженные петарды, после чего скрылся.

Украинские спецслужбы завербовали жителя Краснодарского края для взрыва нескольких административных зданий в Брянске. 21-летний мужчина собирался вступить в ряды ВСУ, но перед этим от него потребовали совершить в России террористический акт. Ему пообещали за это помощь в переправе на Украину и 180 тысяч рублей.