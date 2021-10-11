11 октября 2021, 08:36
Житель Новосибирска умер от удара током в сауне
СК РФ: посетитель сауны в Новосибирске погиб от удара током
Житель Новосибирска погиб в сауне в центре города после того, как его ударило током. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
По данным регионального СУ СК РФ, вечером 9 октября в сауне в банкетном комплексе города отдыхала компания друзей. Один из них взялся за поручень лестницы бассейна и получил удар током. Мужчина умер на месте происшествия, ему было 30 лет.
Источник фото: nsk.sledcom.ru
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту гибели посетителя возбудили уголовного дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.