Житель Новосибирска умер от удара током в сауне

Житель Новосибирска погиб в сауне в центре города после того, как его ударило током. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

По данным регионального СУ СК РФ, вечером 9 октября в сауне в банкетном комплексе города отдыхала компания друзей. Один из них взялся за поручень лестницы бассейна и получил удар током. Мужчина умер на месте происшествия, ему было 30 лет.

Источник фото: nsk.sledcom.ru

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту гибели посетителя возбудили уголовного дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.