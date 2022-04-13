Житель Новосибирска потратил 240 тыс. рублей на пересадку волос и облысел еще больше

Житель Новосибирска хотел остановить выпадение волос при помощи пересадки. В итоге он потратил 240 тысяч рублей и облысел еще сильнее. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мужчина рассказал, что выбирал клинику в Москве, но увидел, что в Новосибирске эта же процедура стоит дешевле. В итоге он заплатил 240 тысяч рублей, но после процедуры специалисты даже не дали ему плана реабилитации.

«Мне сказали, что результаты процедуры будут видны через девять месяцев, но их нет. А лысина моя стала больше», — рассказал пострадавший.

Теперь мужчина хочет подать в суд на клинику.

В клинике комментариев по поводу произошедшего на момент публикации еще не дали.