Житель Новосибирска попал под машину, успев спасти девушку

Машина сбила молодого человека в Новосибирске. Он шел вместе вместе с девушкой, которую успел оттолкнуть до аварии. Об этом сообщил сайт НГС.

По данным телеканала «Царьград», сам парень отбежать не успел. В результате столкновения его отбросило на бампер другого автомобиля. Сейчас он находится в больнице с большим количеством травм.

Мать пострадавшего ищет записи с места происшествия, так как боится, что водитель сможет избежать наказания. По данным очевидца, нарушитель пытался перед полицейскими свалить вину на пешехода, не обращая внимания на пострадавшего.