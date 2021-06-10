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    10 июня 2021, 18:20

    Житель Новосибирска попал под машину, успев спасти девушку

    Дарья Морозова

    Машина сбила молодого человека в Новосибирске. Он шел вместе вместе с девушкой, которую успел оттолкнуть до аварии. Об этом сообщил сайт НГС.

    По данным телеканала «Царьград», сам парень отбежать не успел. В результате столкновения его отбросило на бампер другого автомобиля. Сейчас он находится в больнице с большим количеством травм.

    Мать пострадавшего ищет записи с места происшествия, так как боится, что водитель сможет избежать наказания. По данным очевидца, нарушитель пытался перед полицейскими свалить вину на пешехода, не обращая внимания на пострадавшего.