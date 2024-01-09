Происшествия 09 января 2024, 16:17 Житель Новосибирска получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

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Житель Новосибирска отправился в колонию строгого режима за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

Мучжину уже судили за пьяную езду, но это не изменило его отношения к алкоголю за рулем. Когда он попался еще раз, суд отправил новосибирца в колонию на один год и два месяца. Кроме того, его Mercedes Benz GL 500 изъяли в доход государству.

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