Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире после ссоры с женой
Как рассказала жена погибшего изданию «7 канал Красноярск», перед смертельным прямым эфиром они поругались. Стало ли это причиной такого решения, неизвестно. Однако за две недели до гибели мужчина публиковал у себя на странице странные посты, в которых писал о смерти.
Жена отметила, что это не первая его попытка суицида.
Решение об уходе из этого мира мужчина принял 31 декабря, в четыре утра. Сейчас его страница в «Вконтакте» отмечена как «Страница умершего человека».
Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале декабря во время стрима блогера Стаса Решетникова под ником Reeflay умерла его 30-летняя подруга Валентина Григорьева. Точная причина гибели девушки пока не установлена. У следствия есть пять основных версий случившегося, две из них подразумевают вину блогера.
Сейчас Reeflay арестовали на два месяца. Следствие продолжается.