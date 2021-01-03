Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире после ссоры с женой

В Новосибирске 40-летний мужчина покончил с жизнью во время стрима. У него остались двое детей и беременная жена.

Как рассказала жена погибшего изданию «7 канал Красноярск», перед смертельным прямым эфиром они поругались. Стало ли это причиной такого решения, неизвестно. Однако за две недели до гибели мужчина публиковал у себя на странице странные посты, в которых писал о смерти.

Жена отметила, что это не первая его попытка суицида.

Решение об уходе из этого мира мужчина принял 31 декабря, в четыре утра. Сейчас его страница в «Вконтакте» отмечена как «Страница умершего человека».

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале декабря во время стрима блогера Стаса Решетникова под ником Reeflay умерла его 30-летняя подруга Валентина Григорьева. Точная причина гибели девушки пока не установлена. У следствия есть пять основных версий случившегося, две из них подразумевают вину блогера.

Сейчас Reeflay арестовали на два месяца. Следствие продолжается.