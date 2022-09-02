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02 сентября 2022, 02:19

Житель Новосибирска ограбил магазин косметики на 47 тысяч рублей

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Житель Новосибирска ограбил магазин косметики. Ущерб для заведения составил 47 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Преступление мужчина совершил 29 августа. Несколько коробок с косметикой он засунул к себе в куртку. Продавец заподозрила злоумышленника в краже, однако тот выбежал из магазина.

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Момент происшествия попал на запись камер видеонаблюдения. Полицейские смогли задержать злоумышленника на следующий день. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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