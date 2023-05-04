Происшествия 04 мая 2023, 18:07 Житель Новосибирска лишился телефона и денег во время свидания

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В Новосибирске правоохранители задержали двух мужчин по делу об ограблении, а также их сообщницу. Об этом написал сайт ngs.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

По данным следствия, женщина пригласила своего знакомого на свидание к себе домой. Там мужчину встретили двое неизвестных мужчин, которые с помощью угроз отобрали у него вещи, сотовый телефон и банковскую карту. Все деньги на карте злоумышленники сняли в ближайшем банкомате, написало ИА Nation News.

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Следствие выяснило, что подозреваемые по делу ранее имели судимость. По факту ограбления заведено уголовное дело.