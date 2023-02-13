Происшествия 13 февраля 2023, 18:35 Житель Новороссийска украл из грузовика 10 ящиков хурмы

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В Новороссийске по горячим следам задержали 41-летнего любителя хурмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

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Водитель большегруза разгружал свой автомобиль, а потом ненадолго отошел. А когда вернулся, обнаружил недостачу 10 ящиков хурмы стоимостью шесть тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию, вскоре правоохранители задержали в Центральном районе местного жителя. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».