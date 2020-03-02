Житель Новокузнецка свалился в мусоропровод. Видео

Жилец одной из многоэтажек Новокузнецка услышал крики о помощи, которые доносились из подъезда. Он вышел узнать, что случилось, и увидел застрявшего в мусоропроводе мужчину.

Все произошло вечером 1 марта в доме на улице Архитекторов. Провалившийся в мусоропровод человек звал на помощь какого-то Костяна. Очевидец попытался выяснить, как он туда попал, но внятного ответа не получил.

Узник попросил бросить ему какой-нибудь крюк или хотя бы подать руку. Бедолага во время падения повредился — он сказал, что ему нужна скорая помощь.

По сообщениям в соцсетях, из мусорного плена его освободили пожарные. О дальнейшей судьбе мужчины информации нет.