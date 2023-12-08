Происшествия 08 декабря 2023, 23:05 Житель Новокузнецка попытался ограбить женщину, но уснул Заснувшего на месте преступления грабителя осудили в Новокузнецке pxhere.com

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Суд в Новокузнецке приговорил неудачника-рецидивиста, который во время попытки ограбления заснул на месте преступления, к двум годам и девяти месяцам в колонии строгого режима. Об этом сообщила в своем Telegram-канале полиция Кузбасса.

Прошлым летом в полицию Новокузнецка сообщили, что в одном из дворов напали на женщину. Неизвестный набросился на нее, повалил на землю, пару раз ударил по лицу и попытался забрать телефон. Жительница города не растерялась, применив против нападавшего газовый баллончик. Тот попытался скрыться, но не смог.

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«Убегая, нетрезвый злоумышленник запнулся, упал на землю и заснул. Очевидцы вызвали полицию, контролировали налетчика до приезда сотрудников, а затем передали следственно-оперативной группе», — уточнили в полиции.

Во время следствия выяснили, что неудачливый грабитель заранее спланировал преступление. Он проследил за женщиной, которая выгуливала собаку на берегу реки Аба, до того самого двора в многоэтажке.

Ранее группа преступников ограбила водителя в Химках, открыто похитив из салона его машины бумажный пакет с 48 миллионами рублей. По факту случившегося возбудили дело о грабеже.